Что такое обращение? Запиши
Литература
Что такое обращение? Запиши
Ответ(ы) на вопрос:
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Обращение — обособленный интонационно и грамматически самостоятельный компонент предложения или сложного синтаксического целого, служащий для обозначения лица или предмета, являющегося адресатом речи
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