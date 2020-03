Буратино наконец собрался в школу по-настоящему. Помаги ему по настоящему. Напиши ч то ему может понадобится You'll need... . Посоветуй,как он должен вести себя на урокемт You must... You mistn't... . Расскажи,чем он будет зани...

Английский язык

Автор: Гость