Буратино наконец собрался в школу по-настоящему. Помаги ему по настоящему. Напиши ч то ему может понадобится You'll need... . Посоветуй,как он должен вести себя на урокемт You must... You mistn't... . Расскажи,чем он будет зани...
Английский язык
Буратино наконец собрался в школу по-настоящему. Помаги ему по настоящему. Напиши ч то ему может понадобится You'll need... . Посоветуй,как он должен вести себя на урокемт You must... You mistn't... . Расскажи,чем он будет заниматся на уроках. Плисс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он будет учиться! И все что надо собирет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйста на Русский язык Business people travel a lot. They meet their business partners in other cities or countries and visit int...
Математика
Другие предметы
Помогите пожалуйста по менеджменте(((Имидж менеджера.Разработайте свою систему т??ебований,предъявляемых к имиджу современного менеджера:а)одежда и...