Вставь пропущенные окончания в настоящем времени Труд окупа...ся, вы встреча...сь, сова чирка..., свет сход..., снег засыпа... .

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Вставь пропущенные окончания в настоящем времени Труд окупа...ся, вы встреча...сь, сова чирка..., свет сход..., снег засыпа... .

Автор: Гость