Почему мхи относятся к высшим споровым растением срочно
Биология
Почему мхи относятся к высшим споровым растением срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мхи относятся к высшим растениям так как у них есть стебло которое покрыто листками листья зеленые это свидетельствует о том что есть хлорофил присутствуют ризойды которые выполняют функцию корня в жизненном цикле чередуется половое поколение с бесполым все факты свидетельствуют о том что это высшее растение
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