Помогите пожалуйста очень надо ) 2) Масса муки составляет 70% от массы выпеченного из нее хлеба а) Сколько получится хлеба , если взять 10,5 ц муки? б) Сколько муки надо взять , чтобы выпечь 200 кг хлеба?

Математика

Помогите пожалуйста очень надо ) 2) Масса муки составляет 70% от массы выпеченного из нее хлеба а) Сколько получится хлеба , если взять 10,5 ц муки? б) Сколько муки надо взять , чтобы выпечь 200 кг хлеба?

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