Помогите пожалуйста очень надо ) 2) Масса муки составляет 70% от массы выпеченного из нее хлеба а) Сколько получится хлеба , если взять 10,5 ц муки? б) Сколько муки надо взять , чтобы выпечь 200 кг хлеба?

Математика
Помогите пожалуйста очень надо ) 2) Масса муки составляет 70% от массы выпеченного из нее хлеба а) Сколько получится хлеба , если взять 10,5 ц муки? б) Сколько муки надо взять , чтобы выпечь 200 кг хлеба?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10,5 ц * 100%  : 70%= 15 ц хлеба2) 200 кг * 70% :100% = 140 кг муки

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