Сочинение на тему мой любимый спорт каратэ
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Сочинение на тему мой любимый спорт каратэ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хожу на карате с ... лет. Хобби выбрал себе сам, родители меня не заставляли. Мне оно очень нравится, сейчас я легко могу постоять за себя. И даже защитить девочек. Карате я занимаюсь в ...., хорошо, что в школе отведена специальная секция. Родители и друзья меня поддерживали на соревнованиях, за это я им очень благодарен. Другие виды спорта не так мне интересны, как этот. Мне очень нравиться карате, я буду им заниматься и никогда не брошу.
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