Сочинение на тему мой любимый спорт каратэ

Гость: Гость:

Я хожу на карате с ... лет. Хобби выбрал себе сам, родители меня не заставляли. Мне оно очень нравится, сейчас я легко могу постоять за себя. И даже защитить девочек. Карате я занимаюсь в ...., хорошо, что в школе отведена специальная секция. Родители и друзья меня поддерживали на соревнованиях, за это я им очень благодарен. Другие виды спорта не так мне интересны, как этот. Мне очень нравиться карате, я буду им заниматься и никогда не брошу.