Переведите текст ьклкл

Гость: Гость:

Привет Линда! Спасибо за твой емейл. Где ты? Я делаю домашнюю работу. Вся семья и я заняты. Мама в зале. Она готовит пирожные. Папа работает в саду. Это тяжелая работа. Мой младший брат, Том, помогает им. Моя сестра Зоя несмотря на все, хорошо проводит время. Она играет в игры с друзьями. Что делаешь ты? Какие планы на субботу ? Жду скорого ответа. Люблю, Рози