Переведите текст ьклкл

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет Линда! Спасибо за твой емейл. Где ты? Я делаю домашнюю работу. Вся семья и я заняты. Мама в зале. Она готовит пирожные. Папа работает в саду. Это тяжелая работа. Мой младший брат, Том, помогает им. Моя сестра Зоя несмотря на все, хорошо проводит время. Она играет в игры с друзьями. Что делаешь ты? Какие планы на субботу ? Жду скорого ответа. Люблю, Рози
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