РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !! СКАЗОЧНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ . НАПРИМЕР : ПРО ТО КАК ДВОЙКА ПЕРЕБИРАЛАСЬ СО СТРАНИЦЫ НА ДРУГУЮ(НО НЕ ПО ЭТО) СПАСИБО ОГРОМННОЕ
Литература
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !! СКАЗОЧНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ . НАПРИМЕР : ПРО ТО КАК ДВОЙКА ПЕРЕБИРАЛАСЬ СО СТРАНИЦЫ НА ДРУГУЮ(НО НЕ ПО ЭТО) СПАСИБО ОГРОМННОЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например:снежная королева,там снежная королева похищает мальчика,а девочка ищет этого мальчика.Мальчик и девочка были лучшими друзьями с детства,и всегда бывали вместе.)))
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