Перевод башкирского на русский

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Перевод башкирского на русский
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Автор: Гость
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Гость:
Что переводить !!!!???!?!
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