На рисунке изображен график квадратичной функции. Какая из точек принадлежит гра??ику функции?

Алгебра
На рисунке изображен график квадратичной функции. Какая из точек принадлежит гра??ику функции?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По графику видим что х=0 и х=8.  По теореме Виета b=8,  c=0    и получим уравнение у=-х²+8х.    А(-10; 20)     -(-10)²+8*(-10)=-100-80=-180 это не равно к 20 В(-7; -105)   -(-7)²+8*(-7)=-49-56=-105 С(10; 20)      -10²+8*10=-100+80=-20 это не равно к 20 D(-5; -64)      -(-5)²+8*(-5)=-25-40=-65 это не равно к -64 F(15; -125)    -15²+8*15=-225+120=-105 это не равно к -125 Ответ В(-7; -105) принадлежит графику функ.
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