На рисунке изображен график квадратичной функции. Какая из точек принадлежит гра??ику функции?

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По графику видим что х=0 и х=8. По теореме Виета b=8, c=0 и получим уравнение у=-х²+8х. А(-10; 20) -(-10)²+8*(-10)=-100-80=-180 это не равно к 20 В(-7; -105) -(-7)²+8*(-7)=-49-56=-105 С(10; 20) -10²+8*10=-100+80=-20 это не равно к 20 D(-5; -64) -(-5)²+8*(-5)=-25-40=-65 это не равно к -64 F(15; -125) -15²+8*15=-225+120=-105 это не равно к -125 Ответ В(-7; -105) принадлежит графику функ.