Написать случаи, когда действует F архимеда
Химия
Написать случаи, когда действует F архимеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАКОН АРХИМЕДА – закон статики жидкостей и газов, согласно которому на погруженное в жидкость (или газ) тело действует выталкивающая сила, равная весу жидкости в объеме тела.
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