Выполните деление дробей: а) 11495/1914:19855/399 б)47096/7163:1914/399=
Математика
Выполните деление дробей: а) 11495/1914:19855/399 б)47096/7163:1914/399=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.0.0000007581 б.0.0000086094
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