Вычисли. 3800:20 20800:80 445000:50

Математика
Вычисли. 3800:20 20800:80 445000:50
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3800:20=190 20800:80=260 445000:50=8900
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