Вычисли площадь квадрата,периметер которого равна 360 дм
Математика
Вычисли площадь квадрата,периметер которого равна 360 дм
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Ответ: 8100 дм2 ______________________
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