Вычисли выполни проверку 65/13 и 78/26 удобным способом
Математика
Вычисли выполни проверку 65/13 и 78/26 удобным способом
Ответ(ы):
Гость:
65:13=5 Проверка: 5*13=65 78:26=3 Проверка: 3*26=78
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