Вычисли,записывая решение столбиком,и проверь сложение вычитанием,а вычитание сложением528.047 + 106.875 320.260 - 21.476385.746 + 23.352 605.209 - 353.672
Математика
Вычисли,записывая решение столбиком,и проверь сложение вычитанием,а вычитание сложением528.047 + 106.875 320.260 - 21.476385.746 + 23.352 605.209 - 353.672
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
528.047 + 106.875 ------------ 634.922
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