В упаковке 8 пакетов молока.В контейнер умещается 8 таких упаковок.сколько пакетов молока входит в 5 таких контейнеров?как написать условие?
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В упаковке 8 пакетов молока.В контейнер умещается 8 таких упаковок.сколько пакетов молока входит в 5 таких контейнеров?как написать условие?
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Уп - 8п к - 8уп 5к - ?к
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