Помогие написать сочинение по картине первый снег
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Помогие написать сочинение по картине первый снег
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ах, как хорошо! Падает первый снег. Можно лепить снеговика. И кататься на коньках. Ходить с друзьями на каток. Кататься на санях. Я люблю первый снег
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