Помогите пж составьте 3 вопроса каждому океану Тихий океан, Атлантический океан, Северный Ледовитый океан.
География
Помогите пж составьте 3 вопроса каждому океану Тихий океан, Атлантический океан, Северный Ледовитый океан.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихий: Площадь Тихого океана равна ...? ( 178 620 000 км2) Вливаются ли в Тихий океан моря, озёра или реки? (да) Млекопитающие Тихого Океана ...?( кашалот, кит, котик, морж, морской лев, морской слон, тюлень) Атлантический: Имя первого мореплавателя,который рискнул переплыть Атлантический океан? (Колумб) Как называется остров, пропавший в водах океана? (Атлантида) Как называется остров в Атлантическом океане, который имеет название как у растения? ( остров пальма)
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