Что такое климат? Чем отличается от погоды? Какие показатели используют для описа??ия климата?

География
Что такое климат? Чем отличается от погоды? Какие показатели используют для описа??ия климата?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат- Метеорологические условия, свойственные данной местности. Климат отличается тем, что он постоянный, а погода каждый раз меняется. Для описания климата в местности используют следующие показатели: - Средние, максимальные и минимальные температуры воздуха, - Амплитуда температур (суточная и годовая) , - Влажность воздуха, - Количество осадков (среднее за год, максимальное и минимальное) , - Преобладающие направления ветров по сезонам и месяцам, - Атмосферное давление (среднее за год и по сезонам года) , - Экстремальные явления погоды, - Суммарная солнечная радиация и ее режим (или количество солнечных дней) .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!Нужно написать Текст-рассуждение.Почему малыши не слушаются?
Ответить
Математика
А как оформить задачу
Ответить
Українська література
Брат и і сестри тараса шевченка СРОЧНО!
Ответить
Математика
Решите уравнение с ответом и решением x-20 деление x-17 рано 16
Ответить
История
Как вы думаете , был ли конфликт между североамереканскими колониями и Великобританией неизбежен ? СРОЧНО ДАЮ 17 БАЛЛОВ , за ранее спасибо
Ответить