Что такое климат? Чем отличается от погоды? Какие показатели используют для описа??ия климата?

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Климат- Метеорологические условия, свойственные данной местности. Климат отличается тем, что он постоянный, а погода каждый раз меняется. Для описания климата в местности используют следующие показатели: - Средние, максимальные и минимальные температуры воздуха, - Амплитуда температур (суточная и годовая) , - Влажность воздуха, - Количество осадков (среднее за год, максимальное и минимальное) , - Преобладающие направления ветров по сезонам и месяцам, - Атмосферное давление (среднее за год и по сезонам года) , - Экстремальные явления погоды, - Суммарная солнечная радиация и ее режим (или количество солнечных дней) .