Помогите пожалуйста!Нужно написать Текст-рассуждение.Почему малыши не слушаются?

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Начале года детский юмористический журнал «Ералаш» предложил читателям детской библиотеки им. А.П. Гайдара принять участие в создании книги «Просто любите меня» с подзаголовком «за то, что я есть». Эта книга, написанная самими детьми, будет посвящена вопросам воспитания. Юные читатели с радостью откликнулись на это предложение и написали огромное количество сочинений на темы «Как бы я воспитывал бы себя на месте родителей» и «Я думаю, что детей надо воспитывать так...». Здесь можно прочитать отрывки из этих сочинений. Детей надо воспитывать правильно. Я бы воспитывал так, чтоб все остались довольны, и никто не обижался, если ребенок был не прав. Изредка, но наказывать тоже надо. Я думаю и надеюсь, что мой ребенок будет очень воспитанным, и всегда будет слушаться своих родителей. Руслан Конечно, я думаю о будущем. Я вырасту, окончу институт, и буду работать на интересной работе. И тогда я буду делать всё, чтобы у меня была хорошая и счастливая семья. Мои дети будут настоящими людьми. Каждые родители хотят вырастить из ребёнка творческую личность. Воспитывать ребёнка должны родители. В этом им нужно помогать. Я хочу, чтобы мои дети, так же как и я, просыпались в выходные дни от запаха маминых пирогов, которые она напекла утром. Я буду дарить своим детям часто подарки, и видеть, как их глаза загораются радостью. Я считаю, что это и есть счастье. Мои дети должны расти в любви и заботе. Они обязательно будут счастливы, а значит - будут счастливы я и моя семья! Эльмира Если есть деньги, то надо покупать детям то, что они хотят. А если пока денег нет, то необходимо сказать, что купите потом. Нельзя детей наказывать ни за что, не дав им сказать ни слова. Нельзя бить детей, кричать на детей. Нужно уважать мнения детей. Нужно гулять с детьми, хотя бы в выходные. Я считаю, что детей надо воспитывать так! Андрей Давать им побольше сладостей, отпускать погулять с друзьями, не ругать их за неправильное решение или за ошибку. Всегда быть с ними рядом и заботиться о них. Давать сидеть перед компьютером не более 3 часов. Кормить их так, как они хотят, но только здоровой пищей. Ездить с ними как можно больше на курорты, на моря и океаны. Занимались спортом, мылись каждый день и прибирались в своих комнатах. Покупать им таких животных, каких они хотят. Приводить домой побольше своих друзей, можно с ночевкой. Ксения Я думаю, что детей надо воспитывать так: не ругать ребёнка, если он что-то натворил, а объяснить, что нельзя так поступать. И я почаще гуляла бы с ребёнком, баловала бы его, помогала. Юля Воспитание — дело сложное. Ведь все мы — дети очень разные, и к каждому надо найти свой подход. Детям надо помогать, когда они об этом просят. Иногда нужно вместе читать, играть, заниматься каким-нибудь интересным делом. Выходные проводить вместе с родителями. Например, кататься на коньках, на лыжах, а летом отдыхать на озёрах или путешествовать по городам России. Выслушивать ребёнка о его переживаниях или достижениях в чём-нибудь. Разрешать ребёнку заниматься тем делом, которое ему по душе. Не надо ругаться, если он получил плохую отметку. Нужно, как можно чаще хвалить ребёнка. Например, за его отметки, за то, что он помыл посуду и подмёл пол, за то, что он у вас сегодня выиграл партию в шашки. Диана Я думаю, что дети должны воспитываться в любви и ласке, но в тоже время не баловать их. С детства нужно прививать детям уважение к старшим, аккуратность, трудолюбие, правила хорошего поведения в обществе. Если ребёнок нашалил или сделал что-то плохое, то нужно справедливо разобраться в ситуации. Олеся Я думаю, что детей надо воспитывать так, чтобы ребёнок учился на одни пятёрки, ходил в разные секции. Чтобы получить больше знаний, надо ребёнку участвовать во всех конкурсах. Чтобы набраться сил — надо заниматься спортом. Надо изучать иностранный язык. Вот так надо воспитывать детей. Артём