Объясните значение понятие романтический герой????
Литература
Объясните значение понятие романтический герой????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Романтический герой – это герой, представляющий личность сложную, страстную, внутренний мир которой необычайно глубок, бесконечен; Основные черты: - ярко выраженная индивидуальность, - герой вступает в конфликт с окружающими, с жизнью, с судьбой, - герой испытывает разочарование, - герой стремится к какому-либо идеалу, - герой ощущает раздвоенность бытия, - герой-бунтарь.
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