Спишите микротекст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания

Русский язык
Спишите микротекст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доповідала що ти там люди роль болт та багато третього бо бньдлььтньнььгнлто млрд слиз молодшого розморозити проходила
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