Спишите микротекст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания
Русский язык
Спишите микротекст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доповідала що ти там люди роль болт та багато третього бо бньдлььтньнььгнлто млрд слиз молодшого розморозити проходила
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите пж составьте 3 вопроса каждому океану Тихий океан, Атлантический океан, Северный Ледовитый океан.
Обществознание
Как бы вы ответили на вопрос: человек живет, чтобы трудиться, или трудится, чтобы ж??ть? (Нужен развёрнутый ответ)
География