"Ерекше ақыл иесі Қарашаш"тақырыбына шығарма керек.

Қазақ тiлi
"Ерекше ақыл иесі Қарашаш"тақырыбына шығарма керек.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Ерекше ақыл иесі Қарашаш"тақырыбына шығарма керек . Прости но мен осындага шыгарма таппадым . Бул как класстыкы ?
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