Разложите на множители многочлен x в 4 степени -1
Математика
Разложите на множители многочлен x в 4 степени -1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В упаковке 8 пакетов молока.В контейнер умещается 8 таких упаковок.сколько пакетов молока входит в 5 таких контейнеров?как написать условие?
Математика
Длина отрезка на координатной прямой АВ равна 5 см.Его левый конец-точка А(х),а правый конец-точка В(2х-3).Длина единичного отрезка равна 1 см.Найд...