Вычислить: а)корень 4√81+корень3√125; б) (корень 5√2)^5-^3√0,001; в) ^4√(-3)^4+3^3√8/27; Помогите пожалуйста
Алгебра
Вычислить: а)корень 4√81+корень3√125; б) (корень 5√2)^5-^3√0,001; в) ^4√(-3)^4+3^3√8/27; Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А 36+15корень из5 Ответ продиктовала Мама а она математик
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