Реши зодочу портной купил отрез ткани белого цвета длиной 7м отрез ткани красного цвета длиной 3м цена тканей одинакова всего он заплатил 18000руб какова стоимость отреза ткани белого цвета красного цвета. Пожалуйста помогите и...

Гость: Гость:

За х берем цену одного метра ткани и белой,и красной, так как и у белого и у красного цена за метр одинакова (по условию) составим уравнение 1)3х+7х=18000 10х=18000 х=1800 руб 2)7*1800=12 600руб-за 7 м белой ткани 3)3*1800=5400 руб-за 3 метра красной ткани