Шишка висевшая на кедре оторвалась от ветки кедра и достигла за 2 секунды земли.На какой высоте висела шишка?

Физика

Шишка висевшая на кедре оторвалась от ветки кедра и достигла за 2 секунды земли.На какой высоте висела шишка?

Автор: Гость