Шишка висевшая на кедре оторвалась от ветки кедра и достигла за 2 секунды земли.На какой высоте висела шишка?
Физика
Шишка висевшая на кедре оторвалась от ветки кедра и достигла за 2 секунды земли.На какой высоте висела шишка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё делается в одно действие: h=gt^2/2=10*2^2/2=10*4/2=20 м
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