Слово работать обозначить часть слова

Русский язык
Слово работать обозначить часть слова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работать-глагол прошедшего времени работ-корень а-суффикс ть-суффикс у глагола прошедшего времене
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Дайте характеристику химических элементов B,C,Si по плану: 1.Химический символ и на??вание элемента 2.Порядковый номер 3.Номерп периода, груп...
Ответить
Русский язык
Выросла я,липка,тоненькой и гибкой,не ломай меня.Найти в предложении грамматическую основу.
Ответить
Физика
Помогите с физикой, плз!!!
Ответить
Русский язык
Какой главный член отсуствует в каждом предложение подбери подходяшие по смыслу ??лова и запешы предложение в тетрадь подчеркни дописаный тобой чле...
Ответить
Алгебра
У Буратино на 30 золотых больше, чем у Мальвины , а если Буратино даст 50 золотых Пьеро , то у Пьеро будет столько же , сколько у Мальвины. Смогут ...
Ответить