Слово работать обозначить часть слова
Русский язык
Слово работать обозначить часть слова
Ответ(ы) на вопрос:
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Работать-глагол прошедшего времени работ-корень а-суффикс ть-суффикс у глагола прошедшего времене
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