У Буратино на 30 золотых больше, чем у Мальвины , а если Буратино даст 50 золотых Пьеро , то у Пьеро будет столько же , сколько у Мальвины. Смогут ли они втроём, сложившись , выкупить у Карабаса-Барабаса его театр за 130 золотых?
Алгебра
У Буратино на 30 золотых больше, чем у Мальвины , а если Буратино даст 50 золотых Пьеро , то у Пьеро будет столько же , сколько у Мальвины. Смогут ли они втроём, сложившись , выкупить у Карабаса-Барабаса его театр за 130 золотых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да смогут У Буратино 50монет У Мальвины 50 монет У Пьеро 100 монет
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