У Буратино на 30 золотых больше, чем у Мальвины , а если Буратино даст 50 золотых Пьеро , то у Пьеро будет столько же , сколько у Мальвины. Смогут ли они втроём, сложившись , выкупить у Карабаса-Барабаса его театр за 130 золотых?

Алгебра

У Буратино на 30 золотых больше, чем у Мальвины , а если Буратино даст 50 золотых Пьеро , то у Пьеро будет столько же , сколько у Мальвины. Смогут ли они втроём, сложившись , выкупить у Карабаса-Барабаса его театр за 130 золотых?

Автор: Гость