Николай обошел прямолинейный ряд деревьев считая их Петр сделал тоже самое но начал счет протовоположения конца то дерево которое у Николая было 7 м у Петра Было 12 Сколько деревьев в этом ряду

Математика

Николай обошел прямолинейный ряд деревьев считая их Петр сделал тоже самое но начал счет протовоположения конца то дерево которое у Николая было 7 м у Петра Было 12 Сколько деревьев в этом ряду

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