Николай обошел прямолинейный ряд деревьев считая их Петр сделал тоже самое но начал счет протовоположения конца то дерево которое у Николая было 7 м у Петра Было 12 Сколько деревьев в этом ряду

Математика
Николай обошел прямолинейный ряд деревьев считая их Петр сделал тоже самое но начал счет протовоположения конца то дерево которое у Николая было 7 м у Петра Было 12 Сколько деревьев в этом ряду
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 деревьев было в ряду дерево, которое было 7-ым у одного и 12-ым у другого считается за 1 дерево Ответ  18 деревьев в ряду
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 351 10баллов пж помогите срочно
Ответить
Математика
Там между этими примерами стоит + и - как это решить
Ответить
Химия
Структурная формула 2.2 дихлор-4 метил пентан
Ответить
История
История средних веков 6 класс заполнить таблицу 10 параграф
Ответить
Другие предметы
Смотрите,я получил оценки за урок:3 и 4,средний бал 3,5.Какая оценка должна поставиться?3 или 4,или это решает учитель?
Ответить