Николай обошел прямолинейный ряд деревьев считая их Петр сделал тоже самое но начал счет протовоположения конца то дерево которое у Николая было 7 м у Петра Было 12 Сколько деревьев в этом ряду
Математика
Николай обошел прямолинейный ряд деревьев считая их Петр сделал тоже самое но начал счет протовоположения конца то дерево которое у Николая было 7 м у Петра Было 12 Сколько деревьев в этом ряду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 деревьев было в ряду дерево, которое было 7-ым у одного и 12-ым у другого считается за 1 дерево Ответ 18 деревьев в ряду
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Математика