Структурная формула 2.2 дихлор-4 метил пентан
Химия
Структурная формула 2.2 дихлор-4 метил пентан
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CH3 - CH - CH - CH2- CH - CH3 | | | CL. CL. CH3
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