Найти радиус равностороннего конуса если его высота равна 9 см
Алгебра
Найти радиус равностороннего конуса если его высота равна 9 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равностороннем конусе осевое сечение - равносторонний треугольник. Его стороны r, а его высота - высота конуса. , где а - сторона треугольника. В нашем случае a=r;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Русский язык
Какое слово является многозначным? Выберите вариант ответа: 1 Бурить 2 Шелестеть 3 Ровнять 4 Кушать 5 Плакать
Математика