Наиболее распространённым металлом в литосфере является :а) железо,б)натрий,в)хро??,Г)алюминий
Химия
Наиболее распространённым металлом в литосфере является :а) железо,б)натрий,в)хро??,Г)алюминий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же это алюминий)
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