В фефрале неготового года 2.505.600 секунд,надо узнать високосный был ли год
Математика
В фефрале неготового года 2.505.600 секунд,надо узнать високосный был ли год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60(сек)*60(мин)*24(часа)*29(дней) = 2 505 600 Следовательно этот год был Високосным
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