Даны 2 музыкальных произведения: Бетховена Симфония №9 и Дебюсси Сирены. Сравните их по вопросам: В каком ритме они написаны? Какие инструменты мы в них слышим? Даю 30 баллов.
Музыка
Даны 2 музыкальных произведения: Бетховена Симфония №9 и Дебюсси Сирены. Сравните их по вопросам: В каком ритме они написаны? Какие инструменты мы в них слышим? Даю 30 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незнаю!!!!!)))) мы это не проходили)))))(((((
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