Даны 2 музыкальных произведения: Бетховена Симфония №9 и Дебюсси Сирены. Сравните их по вопросам: В каком ритме они написаны? Какие инструменты мы в них слышим? Даю 30 баллов.

Музыка

Даны 2 музыкальных произведения: Бетховена Симфония №9 и Дебюсси Сирены. Сравните их по вопросам: В каком ритме они написаны? Какие инструменты мы в них слышим? Даю 30 баллов.

Автор: Гость