Выросла я,липка,тоненькой и гибкой,не ломай меня.Найти в предложении грамматическую основу.
Русский язык
Выросла я,липка,тоненькой и гибкой,не ломай меня.Найти в предложении грамматическую основу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выросла (гл.) я (местоимение), липка (сущ.), не ломай (гл)
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