Начерти ломаные как начертить их
Математика
Начерти ломаные как начертить их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри: ломаная - Нарисовали прямую и поломали его. К примеру нарисуй 1 отрезок, из 1 точки 1 отрезка нарисуй другой отрезок в другом направлении и так далее.
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