Вычислить отношения и составьте из них правильные из них правильные пропорции 22:11; 3 1/2:2; 12:6; 1/2:2/5; 7:10;7,9:7; 8:0,8; 100:10

Математика

Вычислить отношения и составьте из них правильные из них правильные пропорции 22:11; 3 1/2:2; 12:6; 1/2:2/5; 7:10;7,9:7; 8:0,8; 100:10

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