Вычислить отношения и составьте из них правильные из них правильные пропорции 22:11; 3 1/2:2; 12:6; 1/2:2/5; 7:10;7,9:7; 8:0,8; 100:10
Математика
Вычислить отношения и составьте из них правильные из них правильные пропорции 22:11; 3 1/2:2; 12:6; 1/2:2/5; 7:10;7,9:7; 8:0,8; 100:10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22:11=2:1; 3 1/2:2 = 31:4 12:6=2:1; 1/2:2/5=1/2 ·5/2=5/4=5:4 7:10 ; 7,9:7 =79:70 8:0,8 80:8=10:1 ; 100:10=10:1 22:11=12:6 8:0.8=100:10
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