Вычислить путь,проходимый телом со скоростью √=6t в кубе+3t в квадрате, если t1=2c,t2=3c пожалуйста помогите
Математика
Вычислить путь,проходимый телом со скоростью √=6t в кубе+3t в квадрате, если t1=2c,t2=3c пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ V = 6*t³ + 3*t² Путь - это интеграл от скорости S = 1/4*6*t⁴ + 1/3*3*t³ = 3/2*t⁴ + t³ Вычисляем для значений времени S(3) = 81*1.5 + 27 = 148.5 S(2) = 16*1.5 + 8 = 32
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