Вычислить путь,проходимый телом со скоростью √=6t в кубе+3t в квадрате, если t1=2c,t2=3c пожалуйста помогите

Математика
Вычислить путь,проходимый телом со скоростью √=6t в кубе+3t в квадрате, если t1=2c,t2=3c пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ V = 6*t³ + 3*t² Путь - это интеграл от скорости S = 1/4*6*t⁴ + 1/3*3*t³  =  3/2*t⁴ + t³ Вычисляем для значений времени S(3) =  81*1.5 + 27 = 148.5 S(2) =  16*1.5 + 8 = 32 
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