Вычислить путь,проходимый телом со скоростью √=6t в кубе+3t в квадрате, если t1=2c,t2=3c пожалуйста помогите

Математика

Вычислить путь,проходимый телом со скоростью √=6t в кубе+3t в квадрате, если t1=2c,t2=3c пожалуйста помогите

Автор: Гость