Вычислите :1) 1,37:2; 8,4:15; 11,16:18; 2) 0,4:8; 0,3 :5; 0,8 : 5 ; 3) 4,8:12; 13 ,6:16;.0,8:20; 4) 0,35:7; 0,54:9 ; 0,72:4;

Математика
Вычислите :1) 1,37:2; 8,4:15; 11,16:18; 2) 0,4:8; 0,3 :5; 0,8 : 5 ; 3) 4,8:12; 13 ,6:16;.0,8:20; 4) 0,35:7; 0,54:9 ; 0,72:4;
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0,685 ; 0,56 ; 0,62 2) 0,05; 0,06; 0,16 3) 0,4; 0,85; 0,04 4) 0,05; 0,06; 0,18
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