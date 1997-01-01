Решите пожалуйста задачу заранее спасибо НАЧЕРТИТЕ ЧЕРТЕЖ К ЭТОЙ ЗАДАЧЕ
География
Решите пожалуйста задачу заранее спасибо НАЧЕРТИТЕ ЧЕРТЕЖ К ЭТОЙ ЗАДАЧЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если внешний угол равен 140 градусов, то смежный с ним угол 180-140=40; дальше составляем уравнение 3х+4х+40=180. Решаем уравнение. х=20, тогда 3х=3*20=60; 4х=4*20=80. Таким образом внутренние углы треугольника равны 40, 60 и 80 градусов.
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