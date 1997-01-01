Составьте уравнения хим.реакций в молекулярном виде между следующими веществами:кальций+вода
Химия
Составьте уравнения хим.реакций в молекулярном виде между следующими веществами:кальций+вода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca+H2O=CaO+H2 вроде так
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