У папы было 72 рубля .он потратил третью часть всей суммы.сколько денег осталось у папы ?
Математика
У папы было 72 рубля .он потратил третью часть всей суммы.сколько денег осталось у папы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третья часть означает что потратил 1/3 от 72 тоесть 72/3(семьдесят два разделить на три) получим 24. 24 рубля потратил. 72-24=48. рублей осталось
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