Что нужно и что не нужно делать чтобы беречь Органы дыхания

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Что делать, чтобы уберечь органы дыхания от ядовитых соединений дыма, витающих в воздухе? Начнем с того, что предпринимают для защиты органов дыхания. Население города Москвы и Подмосковья скупило в аптеках бумажные повязки. Эффективно ли это? Эффективно для сбыта продукции производства бумажных повязок. Для защиты органов дыхания от дыма это малоэффективно и опасно. Кто не помнит эпидемии козьего, птичьего и свиного гриппа, повторюсь – бумажную повязку можно носить только 30 минут, после чего она намокает и становится рассадником микробов. Защищаться от дыма-смога в таких глобальных масштабах, как сейчас в Москве, очень тяжело. Но некоторые меры можно предпринять: 1. Сделать собственными руками универсальную повязку – ватно-марлевую. Она не будет такая красивая, как продается в магазине, но более практичная. Повязка делается из 8-10 слоев марли. Такие повязки носили в больницах в 90-е годы. Эта повязка обойдется дешевле, она более качественная, ее хватает на 3 часа. Этого достаточно, чтобы добраться на работу и с работы, ее можно стирать. 2. Приобрести респиратор для защиты от органических паров. Респиратор стоит от 100 рублей до…. Зависит от качества респиратора. Он фильтрует воздух, это наиболее эффективный способ для защиты органов дыхания. Единственный его недостаток – в нем потеет лицо. В 40-градусную жару находиться в респираторе длительное время просто невозможно. Выдержать можно только 1,5-2 часа. Надевать противогаз при «вылазках» на работу не имеет смысла. Во-первых, не эстетично; во-вторых, трудно дышать; в-третьих, противогаз – одноразовое средство, рассчитан на то, чтобы пройти дымовую зону, снять и выбросить. В условиях многодневного смога в городе покупка противогазов «влетит в копеечку», это не бумажные десятирублевые маски. Защищаться от дыма приходится не только на улице, но и дома. Как защитить квартиру от дыма Повезло тем, у кого есть в квартире кондиционер, «задраил люки» в квартире, включил охлаждайку, спас свой дом от дыма и копоти на улице. Если такого счастья нет, то придется из подручных средств «соорудить фильтр» для воздуха, пропускаемого в квартиру. Если в квартире много цветов-растений, то можно закрыть вентиляцию, окна и включить вентилятор. В этом случае гарантировано, что никакой дым в помещение не проникнет, растения поглотят всю углекислоту, выделяемую легкими. Если окна закрыть все-таки не хочется, тогда вешаем на форточки шторки из мокрой марли в несколько слоев, такую же процедуру проделываем с вентиляцией и дверью. Запаха копоти и дыма становится не слышно. Единственный недостаток – повышается влажность в помещении. В условиях жары и повышенной влажности организму плохо. Поэтому, если вешаете мокрые марлевые занавески, вентилятор лучше включить. Дышите редко и поверхностно… Общая задымленность на улице опасна не только тем, что могут начаться заболевания дыхательных путей – бронхиты, насморки, астма, аллергические реакции, но и гипоксия мозга, и общий токсикоз. Профилактикой в условиях задымленности, смога является снижение физической нагрузки, редкое и поверхностное дыхание носом, обильное теплое питье. Если везде дым… На улицу следует выходить только в крайних случаях. Лучше переключиться на постельный режим, завернувшись в мокрую простыню, а на голову положить лед. Хорошо вообще уехать из того географического участка суши, который задымлен. В дыму сейчас весь Центр России. Значит, бежать лучше на Север, Юг или Дальний Восток нашей необъятной Родины. Если бежать некуда, то мужественно претерпевайте превратности погоды и судьбы, и берегите жизнь и здоровье.