Какого дерева не существует на самом деле? А) конфетного б) хленого в) колбасного г) бисквитного
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Какого дерева не существует на самом деле? А) конфетного б) хленого в) колбасного г) бисквитного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бисквитного это уж точно поверь
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