5cos альфа - 3sin альфа/4sin альфа - 9cos альфа Простите, tg альфа =4
Алгебра
5cos альфа - 3sin альфа/4sin альфа - 9cos альфа Простите, tg альфа =4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos²a=1:(1+tg²a)=1:(1+16)=1/17 cosa=1/√17 sina=√(1-cos²a)=√(1-1/17)=√(16/17)=4/√17 (5cosa-3sina)/(4sina-9cosa)=(5/√17-12/√17):(16/√17-9/√17)= =-7/√17*(√17/7)=-1
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