На девушке пушистая парчовая шубка, шапочка с меховой опушкой, теплые варежки. Варежки - какой падеж?

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На девушке пушистая парчовая шубка, шапочка с меховой опушкой, теплые варежки. Варежки - какой падеж?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врежки-именительный падеж.
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