На девушке пушистая парчовая шубка, шапочка с меховой опушкой, теплые варежки. Варежки - какой падеж?

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На девушке пушистая парчовая шубка, шапочка с меховой опушкой, теплые варежки. Варежки - какой падеж?

Автор: Гость