НАПИСАТЬ РЕКЛАМУ ПРО ШОКОЛАД
Обществознание
НАПИСАТЬ РЕКЛАМУ ПРО ШОКОЛАД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появлению в нашей жизни шоколада, мы должны быть благодарны американским индейцам, жившим в первом веке до нашей эры. Индейцы употребляли шоколад в виде напитка, состав которого был крайне необычен для современного человека - молотые какао-бобы, вода и красный чили-перец. Шоколадный напиток называли пищей богов и приписывали ему лечебные свойства, такие как заживление ран, улучшение общего состояния организма, а также возможность духовного прозрения. Долгое время шоколад могли себе позволить только богатые люди, так как производство было очень сложным и затратным. В современном мире шоколад получил широкое распространение среди всех слоев населения. А производители стараются угодить любому даже самому взыскательному сладкоежке, разрабатывая все новые рецептуры шоколада.
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