От двух пристаней вышли катера. Но первый катер вышел на 2часа раньше второго и шёл со скоростью 30 км/ч. Через 3 часа после выхода второго катера они встретились у острова Узнай скорость второго катера, если расстояние между п...

Математика

От двух пристаней вышли катера. Но первый катер вышел на 2часа раньше второго и шёл со скоростью 30 км/ч. Через 3 часа после выхода второго катера они встретились у острова Узнай скорость второго катера, если расстояние между пристанями было 300 км?

Автор: Гость