От двух пристаней вышли катера. Но первый катер вышел на 2часа раньше второго и шёл со скоростью 30 км/ч. Через 3 часа после выхода второго катера они встретились у острова Узнай скорость второго катера, если расстояние между п...
Математика
От двух пристаней вышли катера. Но первый катер вышел на 2часа раньше второго и шёл со скоростью 30 км/ч. Через 3 часа после выхода второго катера они встретились у острова Узнай скорость второго катера, если расстояние между пристанями было 300 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3=5 300-5*30=150 150:3=50
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